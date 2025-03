Energia, ecco come risparmiare

Nasce un nuovo servizio promosso dall’Unioni Bassa Reggiana, nel distretto guastallese, in collaborazione con @AESS, per diffondere consapevolezza sull’importanza delle scelte energetiche individuali e per offrire una guida nel mondo dell’energia e delle azioni per il clima. Una linea diretta per conoscere i consumi, ridurre gli sprechi, migliorare le proprie prestazioni energetiche dentro e fuori casa. Per informazioni è possibile consultare il sito internet https://bit.ly/41vladZ oppure scrivere a energiaclima@bassareggiana.it.