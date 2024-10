Energia elettrica. Le interruzioni di domani

Interruzione dell’energia elettrica domani a Scandiano. Enel distribuzione dovrà svolgere lavori di riqualificazione della rete di bassa tensione che richiederanno la sospensione dell’energia elettrica per decine di numeri civici del centro storico di Scandiano.

Le sospensioni riguarderanno dalle 7 alle 14.30 la zona (gialla) ai civici 9, 9A, 11 di via Tognoli, 3, 3/1, 12, 14, 16 via XXV Aprile, piazza della Libertà 7, 1, 3, 5, 6, 9px di via Pellegrini, 1, 3, 5 via Romoli, ancora 6, 23, 23/B, 25 di Corso Vallisneri e 9, 11, 11/B, 13, 18, 18A di via XXV Aprile.

Dalle 9 alle 10.30 la zona (verde) dei civici 1, 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 2/A, 2B, 2C, 3, 3/A, 3/B di Piazza Spallanzani e 2/G, 2/H, 4, 4/B, 4/G, 4I, 7, 7/A, 7/B, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/A, 11B, 13, 13/A, 15, 15/A, 15/B, 17, 17/A, 17/C di Corso Vallisneri.