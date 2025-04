’EnergiaClima’. Sportello online attivo da ieri

Da ieri è online lo sportello unico EnergiaClima, servizio web promosso dall’Unione Tresinaro Secchia per diffondere tra famiglie, professionisti e imprese la consapevolezza sull’importanza delle scelte energetiche individuali e per offrire una guida nel mondo dell’energia e delle azioni per il clima.

Sportello EnergiaClima offre gratuitamente informazioni sul consumo consapevole dell’energia, per risparmiare e contribuire, anche in ambito domestico, alla riduzione delle emissioni. Per il presidente dell’Unione Fabrizio Corti il nuovo servizio "rappresenta una della fasi della più ampia riorganizzazione voluta dalla giunta dei sindaci che prevede il rafforzamento di azioni vicine ai cittadini e alle imprese per rendere più semplice ed efficace il rapporto con la p. a. I dettagli sul sito dell’Unione.

m. b.