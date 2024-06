"Ennesima azione del municipio contro il centro storico"

"Ferrarini fa il suo lavoro – interviene sulle dichiarazioni del manager di Conad, Claudio Bassi, storico esponente di Forza Italia, ex presidente della circoscrizione centro storico e riconfermato a furor di preferenze in consiglio comunale alle recenti elezioni – io osservo semplicemente che da piazza del Tricolore sino al limite della zona Ospizio ci sono già una Coop e Rossetto (anche l’Eurospin, ndr) ma sicuramente avranno fatto le loro analisi economiche e opportune indagini. Il punto è che si tratta, da parte dell’Amministrazione Comunale che ha avvalorato la realizzazione di questo nuovo supermercato, dell’ennesima azione contro il centro storico. Dissento quindi da Ferrarini quando dice che non sono questo tipo di esercizi commerciali ad averlo spopolato. Diciamo – sottolinea Bassi – che anch’essi hanno contribuito. Naturalmente tutto è partito dalla scelta di decentrare gli uffici pubblici, come il Catasto e il Tribunale, spostandoli da dentro l’esagono a diverse zone periferiche dellla città. E se la gente non viene più in centro per le sue commissioni poi non va neanche nei negozi dello stesso. Non bisogna infine dimenticare la beffa del progetto Park Vittoria, quei 400 posti auto che avrebbero dovuto ridare vita al centro storico e che si sono ridotti a poche decine di posti per i residenti. Per questo – conclude Bassi – anche in questa legislatura mi batterò, come ho sempre fatto, affinchè il centro torni ad essere davvero accessibile e sicuro. Ho molte proposte da fare in merito".

g. g.