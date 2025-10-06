Ennesima rissa a bottigliate. Botte e paura a Correggio. Indagini su tre uomini in fuga

Soccorsi mobilitati l’altra sera in centro a Correggio, poco dopo le 22, per un uomo ferito in un’aggressione con una bottiglia. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, con l’intervento dei carabinieri avvenuto in corso Cavour, all’altezza dell’incrocio con via Battisti.

E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa insieme al personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano per garantire le prime medicazioni al ferito, il quale non risulta in condizioni critiche. Si tratta di un cittadino di origine tunisina di 48 anni, abitante in zona, che era a piedi in corso Cavour. E’ stato raggiunto da tre persone – pure loro apparentemente di origine straniera, delle quali la vittima non ha potuto fornire indicazioni – che lo avrebbero aggredito, usando anche un coccio di bottiglia, con cui è stato ferito all’altezza dell’orecchio. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l’accaduto. Nella zona risultano essere attive anche telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire qualche elemento in più agli inquirenti. Alcuni residenti hanno confermato come periodicamente debbano assistere a simili episodi in centro storico, soprattutto a liti per futili motivi, talvolta anche favorite da abuso di alcolici. Episodi che avvengono in strada, ma in particolare all’interno di alcuni parchi pubblici della cittadina. Non è l’unico fatto di sangue, purtroppo, che sta interessando tutta la zona della Bassa nell’ultimo periodo, con i cittadini sempre molto preoccupati per la sicurezza generale e per la loro incolumità.

Antonio Lecci