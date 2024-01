Ennesima rissa in stazione. Colpi di spranghe, bottiglie e sedie: "Ora basta, l’esercito è una necessità immediata"

Scoppia una rissa (l’ennesima) in zona stazione, a colpi di spranghe, sedie e bottiglie: i protagonisti incastrati dalle telecamere. Tre soggetti denunciati e qualche ferito il bilancio della violenza dell’altra sera. Martedì, in tarda serata, i poliziotti, che stavano svolgendo un servizio di controllo, sono stati fermati da un uomo con il volto tumefatto che chiedeva aiuto, dicendo di essere stato aggredito. Richiesto quindi l’ausilio delle altre Volanti, è iniziata quindi la caccia agli aggressori che però, alla vista della polizia, si sono dati alla fuga. Ma gli agenti sono riusciti a rintracciarli in pochi minuti: sono stati così denunciati tre tunisini, 42, 30 e 25 anni, tutti e tre noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Dalle immagini della videosorveglianza si è visto che tutti e tre avevano partecipato alla rissa, che ha coinvolto in totale un gran numero di persone. Addosso al 30enne e al 25enne sono stati trovati dei coltelli, nascosti nei vestiti: i due sono stati denunciati per rissa aggravata e porto di armi o oggetti atti a offendere, il 42enne solo per rissa aggravata.

"Ennesima rissa con coltelli e spranghe tra giovanissimi in zona stazione. L’esercito non é più un’opzione ma una immediata necessità – le parole di Alessandro Rinaldi, segretario cittadino Lega –. La scorsa sera uscendo dalla sede Lega in via Turri 69 a seguito di una riunione abbiamo assistito all’ennesima rissa violenta tra giovanissimi con spranghe di ferro, sedie, bottiglie di vetro e addirittura un coltello. Fortunatamente è intervenuta subito una volante della Polizia che passava di lì casualmente e i giovani si sono subito dispersi tra le case. Due ragazzi (i soli che non hanno fatto in tempo a scappare) sono stati fermati e hanno riportato vistose ferite alla testa costringendo all’intervento dell’ambulanza". E conclude: "Uno spettacolo davvero indegno, andare avanti così non si può, Reggio si merito di meglio. L’esercito non può essere una opzione ma è una immediata necessità".