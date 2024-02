Ennesima rissa in zona stazione. Un giovane ferito a bottigliate

Un giovane finito all’ospedale dopo aver ricevuto una bottigliata in testa. È il bilancio dell’ennesima rissa scoppiata ancora una volta in zona stazione. La rissa è scoppiata in piazzale Marconi ieri pomeriggio intorno alle 16,30. Alcuni ragazzi nordafricani hanno cominciato a discutere. Prima sono volate parole grosse, poi le bottiglie di vetro. Una di queste ha colpito al capo un giovane. I residenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitati carabinieri e gli agenti delle Volanti della questura, i quali hanno trovato il ragazzo ferito a terra. A quel punto è stato chiamato il 118 che ha inviato sul luogo un’ambulanza. Il personale medico sanitario ha prestato le prime cure al giovane, poi lo ha trasportato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto e soprattutto di rintracciare i responsabili; sarebbero tre o quattro i ragazzi fuggiti. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

Intanto i carabinieri, nell’ambito di alcuni controlli nel quartiere, hanno denunciato per spaccio di droga un 29enne extracomunitario pizzicato nel parco Santa Maria di vicolo Venezia con 10 grammi di hashish, 2,8 grammi di metanfetamina oltre che la somma di 150 euro.