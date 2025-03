Ennesima spaccata in un bar. Assalto al ‘Vola Bass’ in via Adua. Vetri in frantumi, piccolo bottino: "Se vogliono entrare, lo fanno"

Ennesima spaccata a Reggio. Ormai, purtroppo per gli esercenti della città, è tipo un menù colazione. Amarissimo. Stavolta è toccato a via Adua, con ben due raid di un gruppo – ancora non quantificato nei numeri – di delinquenti. Il primo due sere fa alle 22.30 circa, al bar paninoteca ‘Vola Bass’. Poi, alle 4 di mattino praticamente all’alba, di nuovo allo stesso bar. "Ha suonato di nuovo l’allarme giusto cinque minuti prima che mi suonasse la sveglia", ha raccontato il titolare dell’attività.

Utilizzando probabilmente un tombino, i ladri hanno provato a spaccare la porta a vetri d’ingresso del locale. "Ma non ci sono riusciti – spiega il titolare –, forse perché erano ancora aperti sia l’attiguo centro di danza e fitness, sia la pizzeria di fronte". I malviventi sono quindi tornati all’alba, riuscendo però a entrare e a portare via alcuni articoli, un bottino di quantità pare non cospicua. Sul luogo è intervenuta una volante della polizia per un sopralluogo con i gestori. "Cosa le devo dire: sono qui dal 1998, è la quarta volta che succede in 27 anni. Siamo stanchi? Sì, ma sono cose che succedono. La porta si ripara – già riparata, ndr –, le cose gravi sono altre. Intendiamoci, non dovrebbe succedere, ma fin quando non si risolveranno nodi della società ben più grossi, tutto questo non sparirà. Reggio è peggiorata? Sì, io sono nato qui e vivo qui da sempre, ma la parabola è come quella di tutte le grandi città in Italia, è un problema diffuso". Il questore Maggese ha consigliato di rafforzare la difesa dei locali. "Abbiamo l’allarme e così proseguiremo, tanto se vogliono entrare, entrano". Grazie alle immagini delle telecamere delle attività circostanti la polizia proverà a identificare i responsabili del doppio raid.