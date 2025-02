Ennesima violenza sui sanitari. Infermiera aggredita in corsia. Denunciata la donna fermata

Ha notato una donna che si aggirava all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. E avendola riconosciuta come un individuo che già in altre occasioni si era introdotta nel reparto senza avere alcuna esigenza sanitaria, l’infermiera di turno in quel momento l’ha invitata a uscire. Ma la reazione della donna, 42 anni e residente a Gualtieri, è stata piuttosto violenza. Da quanto è stato possibile ricostruire, infatti, l’intrusa ha afferrato con forza un braccio dell’infermiera, piegandolo con decisione, tanto da provocarle lesioni guaribili in almeno un paio di giorni. E la situazione non è stata peggiore grazie al tempestivo intervento degli altri operatori in servizio in quel momento in pronto soccorso, subito intervenuti per fermare l’azione violenza della 42enne. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile per prendere in consegna la donna, poi accompagnata alla vicina caserma per l’identificazione e per la formale denuncia a suo carico, per lesioni personali aggravate dal fatto di essere state compiute nei confronti di un operatore sanitario.

Nel frattempo l’infermiera è stata medicata al braccio sinistro, rimasto dolorante dopo la violente presa della ‘intrusa’, la quale già altre volte aveva cercato di stazionare all’interno dei locali del pronto soccorso, pur non avendo alcuna necessità sanitaria per restare in quel luogo. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nei confronti di operatori dell’ospedale. Già in passato anche la struttura sanitaria di Guastalla erano stati presi di mira da reazioni violente di pazienti o di parenti di persone in quel momento assistite negli ambulatori. Il caso più eclatante resta quello dell’estate del 2023, quando un operaio di origine pakistana, portato in ospedale dopo essere stato trovato ferito e in stato di ebbrezza alcolica a Reggiolo, aveva manifestato aggressività e minaccia per il personale sanitario, distruggendo con un grosso mattone l’ambulanza della Croce rossa, oltre a porte, infissi e materiale sanitario del pronto soccorso, inseguendo pure alcuni operatori. Solo diversi minuti dopo era stato bloccato dai carabinieri, utilizzando pure lo spray al peperoncino. Dopo quell’episodio era stata rinforzata la vigilanza privata, in particolare di notte. Mentre ancora si pensa a un corso di autodifesa per gli operatori della struttura sanitaria.

Antonio Lecci