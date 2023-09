"Ennesimo appaltodi un servizio pubblico. Basta, scioperiamo"

"Prende il via l’ennesimo appalto all’interno dell’ospedale Santa Maria Nuova, con la gestione del trasporti interni che, dal prossimo mese di ottobre, interesserà anche i pazienti da e verso i comparti operatori, oggi gestiti in maniera pubblica con grande professionalità e competenza da specifico personale Oss dipendente della Ausl". A darne notizia è il sindacato di base Sgb, che annuncia una mobilitazione: "Mentre per i direttori delle aziende sanitarie arrivano superpremi fino a 30mila euro, il nulla totale prevale, invece, per le questioni che riguardano assunzioni pubbliche e stabili. Il 20 ottobre 2023 sarà sciopero generale in difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute".