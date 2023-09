Ennesimo furto, il 27enne polacco va in carcere

Il giorno stesso era stata emessa a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio. E nemmeno il tempo di notificarla da parte della sezione penale del tribunale di Reggio che l’uomo individuato si stava apprestando a compiere un altro furto, questa volta all’interno del centro commerciale Conad Le Querce. È stato arrestato e condotto alla casa circondariale di via Settembrini un 27enne di origine polacca con diversi precedenti penali, e denunciato più volte per furti perpetrati ai danni di esercizi commerciali della città. Non a caso sabato, dopo l’ennesima segnalazione, era stato notificato il provvedimento di custodia cautelare in carcere: per gli agenti della squadra volanti della polizia quindi non rimaneva altro che rintracciarlo per condurlo alla Pulce. Ma il ragazzo di fatto ha facilitato il compito agli uomini della questura: poco dopo infatti il direttore del centro commerciale Conad Le Querce di via Clementi ha contattato direttamente la sala operativa di via Dante, per segnalare la presenza di una persona sospetta che aveva preso delle bottiglie di liquore per poi abbandonarle appena scoperto, così da darsi alla fuga. La descrizione dell’uomo corrispondeva esattamente con quella del 27enne che gli agenti stavano cercando, mettendosi così sulle sue tracce. Dopo una breve ricerca il personale delle volanti ha poi rintracciato il ragazzo di origini polacche a pochi passi dal Conad: confermata la sua identità, è stato portato alla Pulce di via Settembrini dove dovrà scontare la pena.