Ennesimo incidente sul lavoro. Cede un’asse, operaio ferito e trasportato in ospedale

È caduto in una canaletta di scolo a causa del cedimento di un’asse, che era appoggiata alla pavimentazione. E’ andata bene a un operaio di 55 anni, residente a Luzzara, che stava lavorando in un’azienda casearia situata in via Cattanea, alle porte di Reggiolo. La richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118 è giunta poco dopo le cinque di ieri mattina. Mobilitati l’ambulanza della Croce rossa locale, giunta sul posto in pochi minuti, il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla e quello dell’automedica di Novellara.

Sono stati i colleghi di lavoro, non appena capito quanto era successo, a richiedere l’intervento dei soccorsi. Per fortuna l’altezza della caduta da subito è sembrata essere limitata, praticamente dalla pavimentazione, con l’uomo finito in uno spazio sottostante non particolarmente profondo. Ma l’operaio ha comunque riportato vari traumi nella caduta e per lui sono state necessarie ulteriori visite di controllo. Dopo le prime cure il 55enne è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce rossa per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla: è apparso dolorante ma cosciente, non in pericolo di vita. L’episodio, come da prassi in questi casi, è stato segnalato al Servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale per poter effettuare i previsti accertamenti.

a. le.