Enormi massi cadono sulla Ss63

Pericolo in strada a Nismozza di Ventasso, dove nella serata di ieri sono caduti alcuni grossi massi sulla Statale 63, bloccando gran parte delle carreggiate. Fortunatamente in quel momento non passavano auto; non si registrano feriti e danni. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Ramiseto (nella foto) per mettere in sicurezza la zona ed evitare che gli automobilisti si potessero fare male.

Allertati anche i cantonieri dell’Anas che hanno proceduto alla rimozione dei massi e alla sistemazione del muretto a lato strada. Bloccata la circolazione per un’oretta, poi ripristinata. La piccola frana è dovuta probabilmente al maltempo di questi giorni, con l’intensa pioggia che ha smosso pericolosamente il delicato terreno appenninico.