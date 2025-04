Enrico è stato un guerriero anche nella malattia

Ha combattuto per alcuni mesi una grave malattia. Lo ha fatto proprio col coraggio dei vari "guerrieri" che tante volte aveva impersonato nelle rievocazioni storiche a cui spesso partecipava (nella foto). Enrico Incerti avrebbe compiuto 36 anni a inizio maggio. Abitava a Guastalla, in via Spino Viazza, dove ieri si è verificato il decesso, circondato dall’affetto dei suoi familiari: i genitori Oreste e Fiorenza, la sorella Giulia con Giorgio, la compagna Beatrice, altri parenti e tanti amici. Lavorava come impiegato alla sede di Coldiretti di Guastalla, dove era rimasto attivo fino ad alcuni mesi fa. Era un appassionato di rievocazioni storiche – dagli eventi celtici fino al Medioevo e all’era dei dinosauri – ma anche di giochi di ruolo, del mondo "fantasy", delle miniature.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, sono previsti in forma civile, fissati per domattina dalle 9, con un ricordo degli amici all’abitazione dove è allestita la camera ardente, per poi trasferire il feretro a Mantova, in attesa della cremazione. Molti i messaggi di vivo cordoglio giunti in queste ore ai familiari.