Enrico Grassi racconta la genesi delle sue idee imprenditoriali

Confapi Reggio Emilia, nell’ambito delle iniziative denominate ’Confapire Incontra’, organizza per domani (mercoledì 20 marzo) nella sede di Mead Informatica, in via Galileo Ferraris 2 a Reggio, un incontro con Enrico Grassi, Cavaliere del Lavoro e fondatore di E80 Group.

In questa occasione si potranno conoscere la genesi e lo sviluppo delle idee imprenditoriali di Enrico Grassi e avviare un confronto costruttivo circa le possibilità di crescita del territorio nel presente e nel prossimo futuro. Uno degli scopi delle iniziative ’Confapire Incontra’ è far conoscere ai rappresentanti del tessuto produttivo emiliano, imprenditori che hanno ottenuto un grande successo e che hanno saputo coniugare ricerca e tradizione, innovazione e attaccamento al territorio, dimostrando di avere una visione di impresa di ampio respiro.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente di Confapi Reggio Emilia Gianfranco Lusuardi, e resa possibile grazie al contributo di Banca Valsabbina, Wimore Srl, Movinlog Spa, Area Broker & QZ Spa, Clean Service Srl e Mead Informatica Srl, è finalizzata a condividere buone pratiche e sviluppare un modello di crescita per tutte le aziende dei vari comparti che caratterizzano il territorio emiliano.