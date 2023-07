"Enti locali, richieste esagerate"

Gianluca Vinci (*)

Dalla lettura dei dati inviati dalla Regione sui danni nella nostra provincia sono rimasto sconcertato, decine di milioni di danni, molti dei quali nei comuni di Reggio e di Guastalla. Danni da caduta rami, infiltrazioni dai tetti per spostamento tegole e "peggioramenti" di frane già in essere, sono passati dall’essere comuni danni da omessa manutenzione ad essere danni da alluvione in Romagna, se le stime inviate da Bonaccini fossero veri gli incassi del concertone per la Romagna dovrebbero rimanere tutti in Emilia, a Reggio Emilia e non basterebbero neppure lontanamente.

* deputato di FdI