Entra allo store Eni, insulta personale e passanti. Signora dà di matto, portata via dai carabinieri

Un’ora di ‘follia’ e tensione ieri pomeriggio in centro storico per una signora sulla cinquantina che è andata in escandescenza una volta entrata al centro ‘Eni Plenitude’ sulla via Emilia all’angolo di piazza del Monte. "È entrata per chiedere informazioni su una sua utenza in essere – spiega la store manager Nicole – Le ho chiesto i documenti per risalire a lei nel database, ma a quel punto ha cominciato a insultare me e le mie colleghe, dandoci delle ‘zingare’ per fare altrettanto fuori contro i passanti. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine. Precisiamo che non si lamentava delle bollette, ma la denunceremo". Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri e ambulanza: il personale è riuscito a fatica sono riusciti a calmarla per poi portarla via.