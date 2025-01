Entra in tribunale col coltello: fermato

Un uomo di 70 anni abitante nella bassa reggiana, che si stava recando in tribunale per adempiere a delle questioni private, è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di via Adua. In disponibilità dell’uomo è stato trovato un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 23 centimetri, di cui 10 cm la sola lama.

Con l’accusa di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere i, carabinieri intervenuti hanno denunciato alla Procura l’uomo, sequestrando il coltello che possedeva.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.