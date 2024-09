Entra nel vivo la fiera di Bagnolo. Stasera si ride con Willer Collura

Entra nel vivo la fiera di settembre a Bagnolo che oggi inaugura mostre artistiche alle scuole di via Repubblica, tra la presentazione delle società sportive e associazioni locali, alle 19 il concerto degli allievi ed insegnanti della scuola di musica "Non solo note", alle 21,30 lo spettacolo di cabaret con il noto barzellettiere reggiano Willer Collura.

Domani dalle 10 lo Sbaracco in piazza, feste e animazioni per bambini, un laboratorio di burattini, alle 18 esibizione di società sportive e alle 21 spettacolo delle scuole di danza. Si prosegue lunedì alle 19,30 con un dj musicale in piazzetta degli incontri, mentre alle 21,15 spazio a "Bagnolo in passerella", sfilata di moda con la partecipazione dei negozi del territorio locale.

Domani al parco Europa il "Prosperosa Party", oltre a raduno di auto d’epoca e sportive, aree di ristoro e animazioni varie. Martedì 3 settembre alle 23 lo spettacolo Fontane Danzanti.