Entra nel vivo la fiera di San Celestino

Entra nel vivo la tradizionale fiera di San Celestino a Cadelbosco Sopra, che ieri si è aperta alla palestra di via Galilei con i campionati italiani paraolimpici di tennis tavolo, con gare fino a domenica. Oggi alle 16 alla biblioteca comunale si svolge "Creiamo un silent book", un divertente laboratorio per bambini con prenotazioni al tel. 0522-918525. Domenica dalle 8 alle 20 in centro resta aperto il mercato tradizionale con l’aggiunta dei vari stand della Pro loco e delle associazioni locali, a scopo benefico e solidale. Alle 10,30 la celebrazione della messa della comunità nella chiesa parrocchiale San Celestino in centro paese, mentre alle 21 in teatro andrà in scena la commedia "Zietta cara" interpretata dalla "Compagnia d’la Maruga". E fino al 9 aprile nella zona del campo da calcio "Davoli" è allestito il tradizionale luna park.