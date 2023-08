Entra per rubare negli spogliatoi: fermato

Ha notato un gruppetto di ragazzini entrare negli spogliatoi della piscina. E poco dopo gli stessi sono usciti dalla struttura, la Azzurra di Scandiano, con uno di loro che aveva uno zaino e una borsa. Una situazione sospetta che non è sfuggita a un addetto alla sicurezza dell’impianto, subito intervenuto per fermare i ragazzini. Uno di loro, di 15 anni e abitante a Scandiano, in possesso di uno zainetto e di una borsa, è stato fermato. Ha tentato di disfarsi del bottino, che è stato subito recuperato per essere restituito al proprietario, un 62enne abitante nella cittadina della zona ceramiche. Il giovane, identificato dai carabinieri della locale tenenza, è stato identificato e poi denunciato per furto aggravato alla Procura del tribunale dei minori. Dopo gli accertamenti è stato affidato alla madre. L’episodio è accaduto il 10 agosto verso le 18,30. In piscina il 15enne è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con oggetti altrui. Ora si sta indagando per risalire anche agli altri ragazzini riusciti ad allontanarsi, cercando di capire se possano aver messo a segno altri furti, magari simili a quello avvenuto.