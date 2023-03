Entrano di notte in banca e sradicano una cassaforte

In piena notte i ladri infrangono l’ingresso del Banco BPM e incuranti delle tracce che potevano lasciare sulla neve, si sono dileguati nel buio con la cassaforte dal contenuto ancora sconosciuto. Il furto con scasso si è verificato ieri a Vetto capoluogo, poco prima delle ore 2.30. Immediato l’intervento della pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti. Giunti sul posto i carabinieri hanno avuto modo di accertare che ignoti ladri, dopo aver forzato le due porte principali d’ingresso all’edificio che ospita la banca, situato a lato della strada provinciale della Val d’Enza al centro di Vetto capoluogo, hanno divelto e portato via una cassaforte riposta sotto il bancone delle casse con la quale si sono dileguati nel buio ovviamente facendo perdere le proprie tracce. Nonostante le immediate ricerche dei carabinieri, estese ad un’ampia zona della Val d’Enza, dei rapinatori nessuna traccia. La ricerca è proseguita anche ieri nel tentativo di rintracciare i malviventi che, protetti dal buio, sono riusciti a dileguarsi facendo perdere ogni traccia. Verranno comunque visionate le immagini delle telecamere presenti in luogo. "Abbiamo due telecamere sulle strade provinciali, una sulla 513 e una sulla 57 più una vicino al municipio, speriamo siano utili a individuare i ladri". Così il sindaco Ruffini. Il danno alla struttura e l’ammontare del denaro sottratto sono in corso di quantificazione. Al riguardo i carabinieri, coordinati dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno avviato le indagini per identificare i ladri.

Settimo Baisi