Entrano di notte nel bar e si portano via il fondo cassa

Si allunga il già ricco elenco di locali pubblici presi di mira dai ladri, in particolare di notte, puntando al denaro del fondo cassa. Ieri notte verso le quattro è scattato l’allarme per un’intrusione che si era verificata all’interno di un bar di Rubiera, in via Emilia Ovest. Al passaggio della guardia giurata di un istituto di vigilanza, si è scoperta la presenza di segni di scasso. Ma gli autori dell’intrusione, avvenuta poco prima, erano già riusciti ad allontanarsi. Sono intervenuti anche i carabinieri. E’ stato verificato che i ladri avevano forzato la porta sul retro del bar, per poi introdursi nel locale e rubare alcune centinaia di euro del fondo cassa, per un valore di circa trecento euro. Sono in corsi ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale ammanco di altro materiale. I carabinieri di Rubiera hanno avviato le indagini, sperando pure nell’aiuto delle immagini della videosorveglianza della zona e di eventuali testimonianze.