Entrano in casa di un’anziana e la derubano

L’hanno avvicinata con la scusa di essere sue amiche, di avere con lei una conoscenza. In realtà, le due donne erano intenzionate a rubare nell’abitazione. Vittima dell’episodio è una pensionata ultraottantenne, residente in pieno centro storico a Guastalla. In peno giorno le due donne hanno fatto "visita" alla anziana, riuscendo a farsi accogliere in casa, per un "saluto". Ma quando se ne sono andate, la pensionata si è accorta che i cassetti delle stanze erano stati aperti e messi in disordine. Immediato il controllo, che ha confermato il furto. Le due donne sono fuggite con un bracciale d’oro, di alto valore affettivo in quanto era un regalo di fidanzamento del marito, ricevuto molti anni fa, per un bottino di almeno tremila euro. Inoltre, risulta mancare un anello d’oro con una raffigurazione egiziana, per altri cinquecento euro di valore.

"Per fortuna – confida il figlio – non è stata usata violenza. Non è raro, infatti, che le vittime di questi furti vengano anche spintonate a terra, con il rischio di farsi molto male. Occorre stare molto attenti, non fidarsi di nessuno, soprattutto di persone che non si è sicuri di conoscere davvero. La delinquenza è aumentata, in particolare nei confronti delle persone anziane, più indifese".

Non si esclude che possa trattarsi delle stesse donne che di recente hanno messo a segno altri simili furti, tra cui un colpo che si è trasformato in una rapina impropria, con un pensionato spintonato a terra per poter rubare il suo prezioso orologio d’oro. L’uomo, caduto malamente in strada, ha riportato un serio trauma alla spalla. Potrebbe trattarsi delle stesse autrici, già viste in azione con la complicità di un uomo che le attende in un’auto.

