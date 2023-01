Entrano negli uffici della stazione di servizio e rubano computer e macchinetta per il caffè

Ladri in azione ai danni di un esercizio pubblico. Furto a Sant’Ilario, in una stazione di servizio affacciata sulla via Emilia a Calerno, dove i malviventi sono entrati negli uffici della struttura alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Verso la mezzanotte un passante si è accorto della porta a vetri dell’ufficio in parte in frantumi, dando l’allarme alla centrale operativa del 112.

Sono arrivati sul posto i carabinieri di Sant’Ilario per le prime indagini. I ladri hanno infranto la vetrata della porta con il sistema della spaccata e sono entrati negli uffici della stazione di servizio, portandosi via un computer portatile e la macchinetta per il caffè. Resta il danno strutturale lasciato alla porta. Si spera che le immagini della videosorveglianza possano consentire di identificare gli autori dell’intrusione.