Entri nel negozio e diventi un altro Il successo di ’foto da fiaba’

CASALGRANDE

Fotografie a tema sul carnevale con allestimenti fiabeschi. A proporle con successo Laura Gozzi, titolare dello studio fotografico ‘Foto da fiaba’ di Casalgrande. "Tanti bambini e adulti hanno partecipato – spiega Gozzi, fotografa professionista – all’iniziativa di carnevale e anche in questi giorni in molti aderiscono al servizio apprezzato per la tematica e particolarità degli allestimenti con abiti e accessori che ho rigorosamente fornito. I tre set allestiti in contemporanea a tema sono Frozen il regno di ghiaccio, il Castello delle fiabe e Mercoledì Addams. Tantissime famiglie hanno preso parte con entusiasmo divertendosi e per immedesimarsi nelle loro principesse ed eroi preferiti. La cosa più entusiasmante durante i miei servizi a tema e vedere come si divertono i bimbi perché in quei momenti realizzano un piccolo sogno, ma soprattutto interagiscono con sorrisi e sguardi unici e non si sentono obbligati davanti a una fotocamera con sorrisi sforzati".

Gli allestimenti sono tutti creati da Laura Gozzi con accessori come sedie di rose e tanto altro frutto della sua fantasia e creatività. Non solo bambini, ma anche adulti hanno richiesto le sessioni alla Gozzi vestendosi da re, regine e ranocchi. ‘Foto da fiaba’ è stato aperto nel novembre 2021 durante il difficile periodo della pandemia. "Da quando ho aperto – sottolinea Gozzi – non mi sono mai lamenta del lavoro perché ogni proposta ha sempre riscosso molta partecipazione dei clienti riconfermando la loro presenza più volte durante l’anno. Gli stessi clienti arrivati ad Halloween sono tornati anche a Natale, poi per San Valentino e carnevale. Lavoro su appuntamento, ho una grande sala posa per i servizi e fornisco abiti-accessori per le sessioni. Ho scelto questa strada per vendere ciò che su internet non è possibile acquistare. Ormai tanti negozi sono in ginocchio per le vendite online".

Laura opera per altri servizi come Comunioni, matrimoni, battesimi, newborn, maternity. "Il più grande successo – evidenzia Gozzi – lo scorso Natale con il tutto esaurito con clienti giunti da Modena, Parma, Mantova e Lucca".

Matteo Barca