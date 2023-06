Entro la fine dell’estate il Garante dei detenuti "Candidature aperte fino al 30 di giugno"

Il 30 giugno è la data entro la quale è possibile presentare al Comune la candidatura per l’incarico di Garante comunale dei detenuti. Una figura più volte sollecitata dal presidente della Commissione Parità e Diritti della Regione. "Entro l’estate – ha detto l’assessore al Welfare Daniele Marchi – sarà nominato dal Consiglio comunale il garante dei detenuti, come già esiste in altri capoluoghi della regione. Le candidature non sono subordinate a uno specifico titolo di studio, ma sarà tenuto conto di eventuali esperienze di volontariato nell’ambito carcerario". Un passo importante per Casa Circondariale, che finalmente avrà al suo interno un’autorità di garanzia indipendente che vigilerà sul rispetto dei diritti dei detenuti, presidiando anche aspetti già messi in evidenza dall’Associazione Antigone, che lo scorso 7 giugno ha visitato l’Istituto Penitenziario: gravi problemi d’infiltrazione che compromettono pesantemente la salubrità degli ambienti, muffe diffuse su soffitto e i pavimenti, muri scrostati e pozze d’acqua. Mancanza di acqua calda nelle docce. E soprattutto l’aspetto legato al sovraffollamento.