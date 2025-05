Entusiasmo per Papa Leone XIV. Campane a festa in tutta Reggio. Morandi: "Umile e votato alla pace"

Il nuovo successore di San Pietro ha scatenato la gioia anche dei fedeli reggiani. In città e in provincia si sono sentite le campane suonate a festa per l’elezione di Papa Leone XIV che si sono così unite in comunione con piazza San Pietro gremita di fedeli scoppiati in grida di giubilo al momento dell’Habemus Papam.

Prima dall’annuncio, come da prassi, è avvenuta la classica ‘fumata bianca’, commentata così in diretta dal vescovo emerito di Reggio Emilia - Guastalla, Massimo Camisasca: "Si pensava ad un confronto molto lungo dato che i cardinali erano molti e si conoscevano poco, ma si è arrivati ad un consenso alto e in breve tempo. La vicinanza alla fede è il primo compito del successore di San Pietro per confermare i fratelli nella Fede; oggi si vive di paure, mentre la fede è la speranza viva".

Tante le reazioni all’annuncio del nuovo pontefice americano Robert Francis Prevost anche dalla Chiesa reggiana. "Il primo pensiero – dice il vescovo Morandi intervistato ai microfoni di Telereggio –, nonostante il numero considerevole di cardinali, è stato quello di un’elezione relativamente breve, quindi vuol dire che si è trovato uno spirito giusto nel dare il successore a San Pietro e credo sia stata una bella testimonianza di come lo Spirito Santo abbia guidato i cardinali ad una scelta così importante. Il nuovo Papa lo conosco relativamente poco, avevo già lasciato Roma quando fu nominato da Papa Francesco. La sua esperienza come superiore generale degli agostiniani e vescovo in Perù è un tratto distintivo della sua personalità, mentre la mitezza e l’umiltà delle sue prime parole delineano le caratteristiche del suo servizio episcopale, che ha sottolineato anche nel suo primo messaggio inviato al mondo: il Santo Padre si è collegato all’ultimo messaggio di Pasqua di Papa Francesco che invitava alla pace".

Il primo messaggio è stato ben accolto anche da don Giuseppe Dossetti, parroco a San Pellegrino e Buon Pastore: "Vorrei sottolineare il saluto, come quello di Gesù Risorto nel giorno di Pasqua agli apostoli smarriti, un augurio che è una priorità nella missione pastorale, una pace dentro la Chiesa e nel mondo. Ha scelto Leone come nome: papa Leone XIII fu quello della Rerum Novarum ovvero le fondamenta della dottrina sociale della Chiesa, coinvolgendo quindi anche il mondo del lavoro e il mondo comune. Poi è un agostiniano: Sant’Agostino è il più inclusivo dei dottori della Chiesa e da questo si vede la volontà di continuare il ministero di Papa Francesco. Ora dovrà sfatare alcuni pregiudizi sulla sua origine nazionale, in questo momento storico e dovrà conquistare il cuore della gente ma mi pare in grado di farlo".

Infine il professor Alberto Melloni, storico delle religioni commenta così il compito di Leone XIV: "Uno dei mestieri del Papa è testimoniare che la fede è una, può sembrare invisibile ma in realtà è una delle cose che ha a che a fare di più con quello spirito di disgregazione che tutti quanti vediamo all’opera".