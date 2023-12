Enza, i sopralluoghi con il drone

Sono iniziati a Brescello i sopralluoghi lungo il torrente Enza per poter valutare lo stato vegetativo, i detriti, la legna e la terra depositatasi a seguito delle diverse piene. E’ stato usato anche un drone per riprese dall’alto, con la presenza di tecnici di Protezione civile e cittadini dei Comitati locali. Controllata in particolare la zona di Foce Enza, ponte di Coenzo, Lentigione, Ghiarole e ponte di Sorbolo. "Quest’attività è propedeutica ad un’attenta fase di studio per individuare e localizzare i punti critici del torrente dove intervenire con AiPo. Il sopralluogo – spiega il sindaco Carlo Fiumicino – è stato avviato a seguito delle mie segnalazioni sull’urgenza di intervento per effettuare la pulizia dell’alveo dell’Enza, che non avviene dalla primavera del 2018". Ora si attendono i necessari interventi.