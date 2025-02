Enza, il docu-film su dissesto e crisi climatica

Prima assoluta per il docufilm ‘La valle ferita. Torrente Enza, tra dissesto idrogeologico e crisi climatica’, l’opera, prodotta dal comitato per la salvaguardia del torrente Enza, con la regia di Alessandro Scillitani, testo e la voce narrante di Wu Ming 2, in proiezione al cinema AlCorso - lunedì 3 febbraio alle 21 – con ingresso libero. "Quando mi è stato chiesto di girare questo docu-film – ha detto Alessandro Scillitani – da subito mi sono sentito coinvolto e mi è stato chiaro che non si trattava di qualcosa legato a ’diga di Vetto sì-diga di Vetto no’, ma di un progetto incentrato sull’esigenza di coinvolgere le persone, renderle consapevoli spiegando lo stato delle cose attraverso un punto di vista che pone domande a esperti. Per capire quello che ognuno di noi può fare ora per l’ambiente in cui vive. Per sentirci tutti responsabili". La serata intende infatti promuovere un dibattito pubblico aperto e informato. "L’alta val d’Enza è una delle più scenografiche di tutto l’Appennino emiliano – ha aggiunto Duilio Cangiari di Università Verde Reggio Emilia. - L’Enza ha un grosso problema di erosione. L’acqua, invece di depositare nuovi sedimenti, scava le sponde, formando un canyon. Il livello del torrente scende sotto il livello delle falde, che restano più in alto, quindi l’acqua non ci arriva e non le ricarica".

"L’acqua è vita. Sostiene gli ecosistemi, regola il nostro clima, è una risorsa preziosa e limitata – ha spiegato poi Daniele Bigi del Wwf Emilia Centrale –. Negli ultimi anni, a seguito dell’inasprimento della crisi climatica, si è riproposta la domanda sul che fare. La risposta, parziale e molto semplificatoria, spesso ripropone le vecchie logiche, con grandi opere pubbliche che non tengono conto della complessità e della fragilità della val d’Enza. Sul torrente Enza ci sono previsioni di molteplici interventi: centinaia di milioni di euro e centinaia di metri cubi di cemento e inerti che rischiano di compromettere ulteriormente la difficile situazione che si è venuta a determinare nel corso dei decenni scorsi". Il comitato per la salvaguardia del torrente Enza sta organizzando altre proiezioni del docu-film.

Stella Bonfrisco