Enza in piena, a Brescello apre il Coc in municipio

Brescello (Reggio Emilia), 2 novembre 2023 – Nella tarda serata anche il Comune di Brescello ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per l’attuazione del piano di Protezione civile. Nel paese di Peppone e don Camillo è in corso la fiera di Ognissanti, il cui programma al momento resta confermato per il fine settimana. Il Coc è stato aperto per organizzare e svolgere le attività necessarie per affrontare le criticità che si manifesteranno nella gestione della piena del torrente Enza, attualmente in corso. Verso le 23 il sindaco Carlo Fiumicino era in attesa di collegarsi nuovamente con la Prefettura di Reggio per gli aggiornamenti e l’analisi dei livelli degli idrometri. “A quel punto – aggiunge il primo cittadino – adotterò le misure a tutela della cittadinanza”. E annuncia: “La notte sarà lunghissima, ma fin d’ora ringrazio i dipendenti comunali che in questo momento sono in servizio con me in Comune, il vicesindaco, la polizia locale ed i volontari della locale Protezione civile che vigilano sugli argini. Ai livelli della piena dell’Enza sono molto attenti i cittadini di Brescello, in particolare di Lentigione, che nel dicembre 2017 hanno vissuto l’esondazione del torrente, oltretutto senza alcuna allerta preventiva, nonostante i livelli dell’Enza fossero “allarmanti” già nelle ore precedenti. Un’esperienza che ha fatto avviare dei piani di intervento ben diversi, senza più “sottovalutazioni”. Intanto, l’Enza a monte sta iniziando a calare: verso le 23 era sceso di oltre 60 centimetri in meno di due ore. Simile situazione anche a Vetto, mentre a Sant’Ilario alle 21,30 si è toccato il livello “rosso” per poi avviare un incremento più lento. Al ponte di Sorbolo alle 23 la quota dell’Enza era di quasi 9,50 metri, avvicinandosi agli undici metri, attesi nella notte. A quella quota, precauzionalmente, scatta la chiusura del ponte al traffico stradale e ferroviario. In salita anche il livello del Secchia: verso le 23 a Ponte Veggia era in incremento, alle soglie della quota “rossa”, mentre più a monte, a Lugo, era in fase di momentanea decrescita. Nessun problema dal fiume Po, che resta a livelli ben distanti dalla quota di guardia dei 5,50 metri dell'idrometro AiPo di Boretto.