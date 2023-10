Enza in piena: "La diga serve, è evidente"

Due violente ondate di piena in poche ore che hanno comportato l’allagamento sia delle casse di espansione di Montecchio-Montechiarugolo che delle golene di Gattatico, e la chiusura del ponte di Brescello-Sorbolo: per il torrente Enza quella di venerdì è stata una giornata drammatica. Cessate le piogge torrenziali in Appennino, ieri l’allerta rossa è rientrata ma la soglia di attenzione per criticità idraulica è rimasta alta (gialla) in pianura così come l’allarme frane in appennino. Per la giornata di oggi, la Protezione civile e la Regione non prevedono "fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia si prevede dalla serata la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, sui rilievi centro-occidentali". Nelle zone montane "sono possibili localizzati fenomeni franosi", a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi.

Resta alta la preoccupazione per le previsioni meteo della prossima settimana.

"Forse è giunto il momento di realizzare che i mutamenti climatici continueranno sempre più ad esasperare gli eventi meteorologici a cui eravamo abituati, portandoli a conseguenze sempre più pesanti – sottolinea l’ingegner Sergio Bandieri, che negli anni ’80 fu condirettore dell’esecuzione del "Progetto Marcello" di diga sull’Enza –. Una sola giornata di pioggia che in passato non avrebbe fatto né caldo né freddo, ora invece ha provocato un allarme lungo tutto l’Enza. Figuriamoci se si fosse verificato un evento come quello in Romagna. La siccità e le piene rappresentano due facce della stessa medaglia".

Lino Franzini (foto), del Comitato pro-diga, rimarca: "Mi auguro che gli eventi di questi giorni facciano comprendere all’Autorità di Bacino e alla Regione che non possiamo più perdere ulteriori anni per studi di fattibilità di una eventuale diga. In una sola notte sul bacino imbrifero dell’Enza a monte di Vetto sono caduti oltre 20 milioni di metri cubi, la diga del Lago Paduli al Lagastrello ha contribuito a ridurre i danni ma l’Enza a Selvanizza, Vetto e Cedogno ha superato la soglia rossa".

"Se le piogge di questi ultimi quattro giorni si fossero concentrate in soli due giorni – aggiunge – Lentigione, ma aggiungerei anche Sorbolo, sarebbero finiti a Po con le acque dell’Enza. Non possiamo più sperare nella buona sorte, le alluvioni ci sono e ci saranno. Ma in Val d’Enza non si fa la cosa più ovvia del mondo: la stretta di Vetto consente di impostare uno sbarramento in grado di trattenere fino a 180200 milioni di metri cubi d’acqua; si deve solo decidere di farla di almeno 130 milioni come da progetto approvato, appaltato e iniziato... sospeso il 16 agosto del 1989".

Francesca Chilloni