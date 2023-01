"Enza pieno di rifiuti, temiamo nuova alluvione"

Le condizioni di parte del greto del torrente Enza, in particolare tra Vetto e Montecchio, non lasciano tranquilli gli abitanti della Bassa, soprattutto quelli di Lentigione di Brescello, comunità colpita nel dicembre del 2017 da un’esondazione che sarebbe stata favorita proprio dai detriti e da carenze di manutenzione nel greto del torrente.

La situazione documentata dall’associazione ’Amiamolenza’ chiarisce la necessità di maggiore manutenzione nell’alveo del corso d’acqua.

"Tutte le autorità e istituzioni – conferma Edmondo Spaggiari, presidente del Comitato cittadini alluvionati di Lentigione – continuano a ripetere che la prevenzione delle calamità parte proprio dalla manutenzione. Subito dopo l’esondazione del nostro paese abbiamo assistito a un intervento urgente di pulizia del greto, in val d’Enza, con operatori al lavoro addirittura tra Natale e Capodanno. Si sono dimenticati della situazione di pericolo di quei giorni? Di recente, all’incontro che ha ricordato i cinque anni dall’esondazione a Lentigione, ci è stato ribadito l’impegno a portare avanti i progetti di sicurezza. Ma se non si parte da una adeguata manutenzione ordinaria, non andiamo affatto bene".

Nel greto dell’Enza ci sono detriti, alberi sradicati, rifiuti vari, perfino un autoveicolo abbandonato.

"Sappiamo che ci sono cittadini volontari – aggiunge Spaggiari – che dedicano parte del loro tempo libero proprio alla rimozione e recupero di parte dei detriti. È stato inoltre fatto un passo avanti con la normativa che ora permette di recuperare legname già tagliato o alberi abbattuti, senza dover chiedere autorizzazioni ad AiPo o ad altri enti. Può essere una condizione che permette di recuperare con più facilità legna da usare a scopo domestico, senza tanta burocrazia".

Antonio Lecci