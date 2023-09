Enzo Di Marco, 74 anni, stroncato da un malore improvviso

È stato stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito nelle prime ore di sabato mattina, nella sua abitazione di via San Giuseppe a Guastalla. Enzo Di Marco aveva 74 anni. Da qualche tempo soffriva di vari problemi di salute, costretto a una vita esclusivamente casalinga. Ma si teneva in contatto con l’esterno soprattutto attraverso i social. Di Marco aveva lavorato negli uffici di commercio estero di varie aziende, viaggiando molto quanto l’export non era ancora molto sviluppato, dimostrandosi un precursore in questo settore.

È stata la sorella Donatella a trovarlo in casa, ormai privo di vita, quando è andata a portargli del cibo per il pranzo. Immediato l’allarme, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Era un uomo di grande cultura, appassionato di storia, letteratura, tradizioni. Leggeva moltissimo. La famiglia ha voluto ringraziare la dott. Maria Vittoria Paglia per le cure prestate. Oltre alla sorella, lascia anche il cognato Graziano e la nipote Giulia. I funerali oggi dalla Casa funeraria Città di Guastalla per giungere alle 15 nel duomo guastallese, prima del trasferimento a Coviolo per la cremazione.