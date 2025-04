Epica e amore, il ’Tribale’ dei Blu di Prussia

Hanno recentemente pubblicato su YouTube il videoclip del loro nuovo singolo ‘Tribale’, estratto dall’album ‘Cose per la strada’: un pezzo che si fa notare per il tono epico, necessario a raccontare l’amore sottoforma dell’antico mito del sole e della luna. Sono i Blu di Prussia, band reggiana pronta a far vibrare il pubblico di nuove emozioni. Chitarre elettriche, ebow, sintetizzatori e tanti strumenti etnici servono a rappresentare una metafora degli amori contrastati, dove la tribù simboleggia le male lingue. Favola che ci catapulta in un altro universo, in un videoclip realizzato da Cambusa Wave di Reggio, con la regia di Andrea Toy Bonvicini.

Ragazzi, presentatevi. "Da un progetto solista di Daniele Cattani (1987) sono stati coinvolti sempre piu musicisti di diverse generazioni. Filippo Digiovanni, al basso, ha 18 anni appena compiuti; Fabio Casamatti, al sax, e Alessandro Guglielmo, alla chitarra, hanno 26 anni; mentre lo zoccolo duro over 40 è rappresentato da Matteo Sirotti alla batteria e Luigi Maria Maesano alle tastiere".

Quali sono i vostri obiettivi ? "Daniele festeggia un percorso di vent’anni, passati a scrivere e suonare solo in progetti inediti; dal 2006 al 2017 con i Dharma si classificò terzo al Festival di Biella 2011 e si è esibito anche al Petkotina Buzet, Croazia, il piu grande festival rock dellI’Istria. Fabio e Luigi sono diplomati al conservatorio e attivi in diverse formazioni jazz, mentre Alessandro e Filippo militano in diversi progetti fusion/blues della zona. Il nostro obiettivo è fare musica d qualità, cercando di mettere sempre prima i contenuti e non la copertina".

Visti i salti generazionali, fra voi c’è chi studia e chi lavora? "C’è chi fa l’insegnante, chi lavora in cucina o chi ha un’impresa edile. Daniele è un veterinario e ha organizzato diverse manifestazioni musicali finalizzate alla raccolta fondi per l’associazione Zampe d’oro Reggio Emilia odv. In questo modo la passione musicale e il dovere veterinario trovano uno strano equilibrio e danno al progetto anche un senso di ordine superiore".

Stile e contenuti che vi contraddistinguono ? "Amiamo spaziare e non dare una sensazione di abitudine a chi ci ascolta; grazie alla poliedricità della band, andiamo dal jazz agli Ac/Dc (voce esclusa). Ci definiamo Pop per la volontà di arrivare a tutti, sebbene l’attitudine sia molto rock e sperimentale".