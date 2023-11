Epidemia mortale tra i conigli : "Raccogliete le povere carcasse"

Non si placa l’aspra polemica sui conigli ammalati, molti dei quali deceduti, nel parco urbano di Correggio. Nelle scorse settimane la presenza di animali deceduti e in decomposizione aveva sollevato la protesta di numerosi cittadini. Dal municipio hanno risposto che si sarebbe avviato un intervento di recupero delle carcasse, anche per evitare problemi igienico sanitari. "Qualche carcassa è stata recuperata – dicono alcuni dei cittadini residenti in zona o frequentatori dell’area verde correggese – ma al parco urbano continuano a esserci ancora dei conigli morti, alcuni ormai da parecchio tempo, che restano anche in spazi accanto ai giochi solitamente usati dai bambini. Occorrerebbe un ulteriore passaggio degli operatori incaricati dal Comune per evitare la permanenza dei conigli morti, che rappresentano pure un elemento negativo per quanto riguarda l’igiene e la salute pubblica".

C’è anche chi sta cercando di fermare gli effetti della malattia che ha colpito la colonia di conigli del parco urbano, tanto da recuperare gli animali ancora apparentemente sani, per allontanarli dal pericolo di contagio. Alcuni animali sono stati "adottati".

Secondo alcuni cittadini, inoltre, sarebbe stato identificato il presunto autore del rilascio di conigli malati nel parco (provocando poi l’epidemia fatale a numerosi animali), che secondo le leggi rischia una salata sanzione, oltre a una denuncia all’autorità giudiziaria.

a.le.