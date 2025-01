Epifania solidale della Pro Loco. Visita speciale alla casa di riposo

Una Epifania solidale, quella organizzata dalla Pro loco a Bagnolo, con l’arrivo di una vera e propria squadra di befane, che hanno portato festa e sorrisi con un evento patrocinato dal Comune. Una festa non solo per i bambini, ma anche per gli anziani della Residenza Anni Azzurri Il Giardino e Fondazione Casa Insieme, che hanno ricevuto la visita delle befane motorizzate, grazie alla disponibilità di Andrea Zini, il gruppo di auto d’epoca con Stefano Bianchini e Nunzio Brazzi.

Sono state accolte a braccia aperte le befane, in viaggio su alcune Fiat 500 e altre vetture d’epoca, in particolare durante le visite agli anziani assistiti alle case di riposo del paese, con foto ricordo pure con gli operatori e assistenti. Sono stati pure premiati i negozianti e le famiglie che hanno aderito al concorso "CreiAmo il Natale".

Per i commercianti vittoria per l’Erboristeria La Bottega Officinale, seguita da Agofilo di Rachele e Comedil di Grazioli. Per le famiglie primo posto per Maria Todaro, seguito da Riccò-Ghitea e Immovilli.