"Epilessia, legge ancora ferma al Senato"

Passa anche da Reggio la protesta per sollecitare la legge richiesta da tempo da Aice, l’Associazione italiana contro l’epilessia, che in città ha come referente di sezione Federica Tomasi. "Una legge ferma al Senato – dice la Tomasi – dopo anni che viene presentata, ogni volte con piccole modifiche. Ma a ogni cambio di governo o chiusura di legislature, si deve ripartire da zero. Ora ci risulta la procedura bloccata da un anno, senza alcun passo avanti. E il nostro presidente nazionale, Giovanni Battista Pesce, ha avviato uno sciopero della fame come protesta". Dal giugno dello scorso anno la quinta commissione del Senato ha richiesto ed attende una relazione del Ministero della Salute necessaria per formulare parere, permettendo il proseguimento dell’esame fino all’auspicata approvazione dei due rami del Parlamento.

"Verso le pesanti limitazioni normative e sociali imposte alle oltre 550 mila persone e loro famiglie che vivono questa malattia sociale – aggiunge la referente reggiana di Aice – solo l’approvazione di questa specifica norma ci permetterà di accedere, ad adeguate misure inclusive tale condizione di disabilità e contrastare il millenario stigma che l’opprime, non certo grazie a mere campagne culturali e vane dichiarazioni. Una patologia cronica e disabilitante il cui contrasto incontra barriere che ostacolano la piena partecipazione nella società delle persone affette da patologia. Il mondo delle persone con epilessia in Italia segna un gravissimo ritardo inclusivo e culturale, con scarsa maturazione, se non negata, della condizione di disabilità". E anche a Reggio non si escludono prossimamente delle iniziative per sensibilizzare sull’argomento.

Antonio Lecci