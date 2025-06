"Episodio inaccettabile". Massari convoca il summit sull’ordine e la sicurezza

Dopo due episodi identici a un paio di settimane l’uno dall’altro, la pazienza sta raggiungendo il limite: "È stata concordata la convocazione del Cosp (Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica), sede istituzionale di analisi e di individuazione delle idonee misure da prendere". A comunicarlo, ieri pomeriggio in una nota, è stato il sindaco Marco Massari subito dopo l’incontro con i ristoratori di piazza Fontanesi. Il primo cittadino ha incontrato i titolari di alcuni dei locali proprio in piazza, dove venerdì sera dei ragazzi hanno scatenato il panico. Quanto accaduto "non è accettabile".

"L’idea che qualcuno pensi di poter fare quello che vuole in uno spazio pubblico molto frequentato non può semplicemente essere definito una bravata: lanciare botti e petardi in una piazza affollata è un gesto da irresponsabili – dice Massari –. La rissa che ne è seguita, tra gruppi di giovani più o meno organizzati, è anch’essa da condannare senza remore: la città deve essere di tutti, ma tutti devono rispettare le più elementari norme di convivenza e di rispetto delle persone e delle cose".

"Ho incontrato alcuni esercenti della piazza – prosegue quindi – che mi hanno descritto l’accaduto e mi hanno manifestato le loro preoccupazioni, di cui mi farò carico: li ho anche ringraziati per l’atteggiamento responsabile che hanno tenuto in quei frangenti e per l’assistenza che hanno dato ai cittadini presenti. Li voglio già ora rassicurare che faremo tutto il possibile perché tali situazioni non si ripetano".

La richiesta espressa dai ristoratori è fondamentalmente quella di aumentare il presidio delle forze di polizia in piazza, rendendolo fisso, ancora di più nei weekend. "Per questo ho già dato precise indicazioni ai dirigenti della polizia locale di aumentare controllo e presidi in quelle zone" spiega Massari.

"Mi sono confrontato con la prefetta Cocciufa e con le forze dell’ordine – aggiunge poi – chiedendo indagini accurate ed una intensificazione della loro presenza a scopo preventivo e per una più efficace gestione di eventuali incidenti".

"Aspettiamo ancora dal governo il potenziamento degli organici delle forze di polizia previsto e risposte tempestive sul progetto relativo alla introduzione degli street tutor, pensato proprio per queste situazioni – conclude Massari –. L’impegno del Comune per rendere il centro storico più vivo e sicuro prosegue, con la necessaria collaborazione di polizia locale, forze dell’ordine, associazioni imprenditoriali, comitati, esercenti, le consulte, i gruppi di controllo di comunità. Episodi del genere non devono ripetersi, in ogni zona della città".