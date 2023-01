Era ai domiciliari, scoperta al parco Condannata a sei mesi per evasione

Una donna rumena di 51 anni, Florica Oncila, arrestata il 4 novembre per una presunta estorsione in concorso con un connazionale, è finita di nuovo in manette per evasione. Lei, a seguito della condotta ipotizzata ai danni di un 54enne di Viadana (Mn), era stata sottoposta alla custodia cautelare ai domiciliari a Castelnovo Sotto, ma nel pomeriggio del 16 gennaio era stata sorpresa dai carabinieri fuori casa. Ieri il giudice Sarah Iusto l’ha condannata per evasione a 6 mesi, pena sospesa, con rito abbreviato: un verdetto appena più severo di quello chiesto dal pm (5 mesi). L’avvocato difensore Filippo Morelli aveva domandato la non punibilità per particolare tenuità del fatto: "Ora - annuncia - valuterò se fare appello". La vicenda per cui era ai dmiciliari risale al 3 novembre: un uomo avrebbe schiaffeggiato un 54enne facendosi dare i 150 euro che aveva in tasca, e poi l’aveva costretto a seguirlo in corriera fino a Castelnovo Sotto. Qui i due erano stati raggiunti dalla donna e dall’anziana madre: con botte e minacce, il 54enne era stato costretto a prelevare in banca 200 euro. Il giorno dopo la coppia si sarebbe ripresentata a casa del viadanese, chiedendo mille euro per tornare in patria, ma la parte offesa è riuscita a dare l’allarme. In gennaio la 51enne era stata pizzicata a duecento metri da casa, in un parco. Lei si era giustificata dicendo di soffrire di attacchi di panico e di aver sentito il bisogno di prendere una boccata d’aria. Ieri l’avvocato ha prodotto documenti medici e rimarcato che lei stava rientrando a casa.

al.cod.