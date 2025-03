"Era devastata e cercava solo i suoi genitori"

"Aveva il volto tumefatto e lamentava forti dolori all’addome. La sentii parlare con la madre e dirle: ‘Sono stata violentata’". Così ha descritto ieri la 17enne siriana un agente della polizia locale di Lodi, che intervenne nella stazione di servizio di viale Europa nel pomeriggio del 30 maggio 2023, dove fu trovata la ragazzina non accompagnata. L’intervento scattò dopo la segnalazione di un vigile del fuoco che, andando a fare il pieno, notò la ragazzina e diede l’allarme.

"Era disorientata e non sapeva dove si trovava. Ci disse solo il nome e il numero di telefono del padre. Alternava tranquillità e pianto, poi chiamò il padre che era alla sede della polizia ferroviaria di Udine, dov’era entrato attraverso la rotta balcanica". Vi fu poi il contatto con i colleghi della Bassa reggiana e il primo dialogo con la madre che era a Guastalla, a cui fece la pesante rivelazione. "Pensammo che potesse essere un caso di codice rosso e la portammo all’ospedale".

È stato ascoltato anche il pompiere: "La vidi silenziosa e con lo sguardo perso. Non saleva a chi rivolgersi e mi disse che doveva ricongiugersi al padre. Lamentava dolore al braccio". Alla giovane furono certificati una lacerazione al labbro, ecchimosi sul collo, lividi ed escoriazioni alle braccia, segni intimi di arrossamento: lesioni con prognosi di dieci giorni. La vittima durante la guerra era fuggita con la sua famiglia in Turchia e da lì, dopo il terremoto del febbraio 2023, verso i Paesi dell’Unione europea per raggiungere la Germania. È proprio in Turchia che la famiglia venne agganciata dai trafficanti di essere umani, che promettono loro di accompagnarli a destinazione. Si diedero appuntamento in Slovenia, dove la famiglia arrivò con mezzi di fortuna. Da lì in poi, però, i loro destini si incrociano con quelli dei trafficanti. Furono caricati su due auto, uomini e donne divisi. Padre e figlio verranno poi scaricati poco dopo il confine, in una piazzola dell’autostrada vicino Udine. Il viaggio delle donne – nonna, madre e due figlie, proseguì invece fino a Guastalla.

al. cod.