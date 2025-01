"Era impossibile portarlo fuori"

La vista del fumo e le urla della pensionata in preda al panico di fronte alle fiamme che avevano bloccato il marito all’interno dell’abitazione. Sono stati diversi i residenti di via Romana, nei pressi del civico 34/2, ad accorrere per capire cosa stava succedendo e per prestare soccorso. Tra loro anche Gehan Sukhvir Singh e Chandi Gurmeet Singh (nella foto), operai di origine indiana, tra i primi a cercare di accedere all’interno dell’abitazione: "Nel cortile, visibilmente scossa, c’era la signora – raccontano i due uomini – che ci ha subito fatto capire che in casa era rimasto il marito, tra le fiamme. Qualcuno ha subito dato l’allarme ai soccorso sanitari e ai vigili del fuoco. Nel frattempo abbiamo tentato di entrare in casa. Ma dopo pochi passi, superata la soglia della porta, ci siamo dovuti fermare. Le fiamme erano estese ovunque, sempre più alte. Abbiamo dovuto indietreggiare. Si vedeva uscire il fumo dappertutto. Se ci fosse stato un minimo passaggio, avremmo tentato di portare quell’uomo all’esterno della casa. Ma dentro non si vedeva nulla, se non il fumo e il fuoco. Ci dispiace molto per quello che è successo. Ci dispiace di non essere riusciti a salvare quell’uomo".

a.le.