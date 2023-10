Era ricercato per furti in tutta Europa: arrestato

È ritenuto l’autore di svariati reati come furto aggravato, partecipazione in un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di reato, rapina organizzata. A metà agosto sarebbe stato tra i protagonisti di un blitz in abitazioni in Lussermburgo, nella cittadina di Diekirch, insieme a una banda formata da una decina di persone. L’uomo sotto accusa, un marocchino di 36 anni, risulta abitare a Poviglio, dove è stato raggiunto dai carabinieri per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo eseguito l’altra mattina dai militari del nucleo investigativo di Reggio e della compagnia di Guastalla. Lo straniero era tornata nel paese della Bassa Reggiana, forse pensando di essere al sicuro. Ma grazie alle indagini, la polizia lussemburghese ha individuato lui come uno dei principali responsabili dei reati avvenuti la scorsa estate. È indagato per concorso nei reati di rapina, furto in abitazione, riciclaggio e associazione a delinquere.

L’uomo, trovato a Poviglio, è stato condotto al carcere di Reggio, in attesa di essere affidato alle autorità lussemburghesi. È accusato di essere entrato in una casa disabitata rompendo una finestra e rubando una medaglia, per poi irrompere in una abitazione adiacente, arraffando denaro in contanti, gioielli, telefoni cellulari, capi di abbigliamento, profumi e accessori vari. È inoltre accusato di aver riciclato oggetti rubati e di aver formato un’organizzazione criminale per commettere tali reati. Ma ora si trova in cella a Reggio, in attesa dell’estradizione, per essere processato dall’autorità lussemburghese.

Antonio Lecci