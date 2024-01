Era sotto casa della moglie: 52enne arrestato

È stato inasprito il provvedimento cautelare a carico di un uomo di cinquantadue anni, residente a Luzzara, che venerdì notte aveva violato il divieto di avvicinamento alla moglie, che era stato emesso dal giudice già da alcuni mesi. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, il giudice che aveva firmato il provvedimento, di fronte al comportamento manifestato dall’indagato, ha deciso – come da prassi in questi casi – di trasformare il "semplice" divieto di avvicinamento in un ordine di arresto, che è stato eseguito dai carabinieri di Luzzara.

La difesa spera di poter ottenere i benefici dei domiciliari. L’uomo, nei giorni scorsi, si era avvicinato all’abitazione della donna – dalla quale è separato da anni – con intenzioni non proprio amichevoli. Era stato lui stesso a segnalare ai carabinieri la sua presenza in zona a lui "vietata". Era stato arrestato e poi rimesso libertà dopo l’udienza davanti al giudice. Ma già in quel momento, uscendo dal tribunale di Reggio, era stato ipotizzato l’inasprimento della misura cautelare. Che ora è stata formalmente confermata dall’autorità giudiziaria.

a. le.