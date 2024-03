"Era un uomo generoso, agiva per gli altri"

È stata una crisi cardiaca improvvisa a stroncare nel sonno l’imprenditore Alberto Lombardini, 57 anni, socio fondatore della Tecnove di Novellara, trovato privo di vita nella camera d’hotel dove, nel centro nord della Francia, dove si trovava per motivi di lavoro. L’autopsia, subito disposta dall’autorità giudiziaria e sanitaria francese, ha confermato le cause naturali del decesso. L’altra mattina il ritardo nell’arrivo a colazione, per un uomo sempre molto preciso e puntuale come lui, ha fatto sorgere dei sospetti. E poco dopo è avvenuto il rinvenimento del corpo in camera da letto. Inutili i soccorsi sanitari.

Il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Digione. Proprio per la città francese è partita nel primo pomeriggio di ieri la compagna, Daniela Riccò, anche per far fronte a tutte le procedure burocratiche per il rientro della salma in Italia.

I funerali, affidati all’agenzia Novellara Servizi, dovrebbero svolgersi la prossima settimana, forse mercoledì o giovedì. Il feretro sarà composto alla Casa funeraria Città di Guastalla in attesa del rito funebre, previsto nella chiesa parrocchiale Santo Stefano, in centro a Novellara.

"Alberto era un uomo generoso, disponibile, altruista. Possedeva grandi doti di imprenditore, con l’attenzione sempre rivolta al benessere collettivo. Quante azioni di solidarietà ha attuato, sempre restando nell’ombra, senza divulgare le sue iniziative verso gli altri, verso le persone con necessità", lo ricorda la compagna Daniela, ieri partita per la Francia.

La notizia della scomparsa di Alberto Lombardini ha destato un cordoglio unanime: "Un uomo generoso", "Gande imprenditore", "La sua scomparsa è una grande perdita", "Persona sempre sorridente e gentile…". Sono alcune delle frasi che hanno inondato i social quando si sono diffuse le notizie che arrivavano dalla Francia.

Da subito hanno espresso cordoglio il sindaco Elena Carletti, i vertici di Unindustria Reggio col presidente Roberta Anceschi. Alberto Lombardini lascia nel lutto la compagna Daniela Riccò, il fratello Marco, ma anche tutta la famiglia di Tecnove, con dirigenti e dipendenti avvolti da uno stato di incredulità e tristezza. In azienda solo tanto silenzio e dolore.

Antonio Lecci