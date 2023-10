"Era uno scherzo poi degenerato. Speriamo possa riprendersi presto"

Dopo il la violenza c’è chi cerca di scusarsi, altri temono le conseguenze di una denuncia, oltre che dei provvedimenti disciplinari che rischiano di condizionare l’esito del voto finale dell’anno scolastico per i ragazzi coinvolti nell’aggressione violenta al ragazzino, avvenuta venerdì mattina al Convitto Corso di Correggio.

Ieri mattina, dopo che la notizia è apparsa sul Carlino, il genitore di uno dei ragazzi coinvolti ha contattato la nostra redazione per esprimere il pentimento del figlio per quanto accaduto: "Da quello che mi ha raccontato, tutto è partito come uno scherzo, come un banale sfottò, che poi purtroppo è degenerato. Non volevano far male, ma solo scherzare. Capisco però che la situazione, almeno per qualcuno, è degenerata. Ma ci auguriamo che il ragazzo ferito possa riprendersi velocemente, per avere una vita serena e tranquilla".

Precisa che il figlio "era presente ma non ha partecipato direttamente alla fase violenta dell’aggressione". E si augura che la vicenda "non debba finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria".

Intanto, i responsabili della scuola stanno trovando difficoltà nell’identificare tutti i protagonisti del gesto violento: si stanno trovando di fronte a un muro di omertà, sottolineato anche da messaggi sulle chat che invitano a "farsi i fatti propri", senza fornire i nomi dei responsabili. Ma già venerdì, in occasione di un’altra riunione programmata, sono stati incontrati alcuni genitori, ai quali è stata chiesta la "massima collaborazione" per ricostruire quanto accaduto e per individuare tutti i protagonisti della vicenda. Della questione si stanno interessando, già da subito, pure i carabinieri della caserma di Correggio. Proprio in caserma si è recata ieri mattina la madre del ragazzo aggredito, per completare la deposizione e consegnare i certificati rilasciati dal pronto soccorso ospedaliero. Al momento sono emersi un paio di nomi di ragazzi che avrebbero preso parte al "pestaggio". Un primo passo da cui partire per risalire anche agli studenti coinvolti nel grave fatto. E non mancano neppure i messaggi di solidarietà arrivati al tredicenne ferito: "Ti voglio bene", "Sei il migliore", "Ti siamo vicini", alcune delle frasi inviate dai suoi coetanei.

