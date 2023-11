Erano scappati in Tunisia durante il processo. Rientrati per le feste, finiscono in manette. Uno era finito nel video del rapper in pandemia

Arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a novembre 2022, due fratelli di 20 e 21 anni avevano approfittato di misure cautelari più blande per ricominciare l’attività da pusher e fuggire all’estero quest’estate. Appena in tempo, visto che il tribunale di Reggio a settembre li aveva condannati a 3 anni e 8 mesi di carcere. Ma non hanno resistito a rientrare in città, forse in vista delle festività natalizie. Un grave errore, perché ad attenderli la scorsa settimana c’erano gli uomini della squadra mobile, che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione portandoli alla Pulce. La vicenda che coinvolge i due ragazzi peraltro ha un pregresso ben definito. Ricordate il trapper Gani? Era stato protagonista di un video in piena pandemia (dicembre 2020) che aveva portato ben 29 ragazzi a essere multati in quanto senza mascherina. E tra loro c’era proprio uno dei due fratelli condotti ora in carcere, il più piccolo, classe 2003. Da quel video aveva aperto a Villaggio Stranieri una fiorente attività di spaccio assieme al fratello, culminata con l’arresto con quasi 6 chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina. Scarcerati, i due ragazzi avevano ripreso l’attività, ricevendo una seconda visita della polizia ad agosto che dava nuovamente esito positivo, con altri 500 grammi sequestrati. Da lì la fuga, poco prima della condanna del tribunale di Reggio. E ora il rientro, ma in carcere.