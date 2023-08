"Erba alta e grande incuria, il Comune ignora le segnalazioni e continua a non fare gli sfalci"

"Erba alta e incuria nelle aree pubbliche". A denunciarlo sono i consiglieri del gruppo ‘Impegno per Canossa’ Alfredo Gennari, Ivan Fornaciari, Ivo Gibertini e Costanza Lucci che segnalano alcuni problemi. L’opposizione chiede interventi per la zona di ‘Bosco dell’impero-Foro Boario Pierino Ricci’ (foto) per il mancato sfalcio del verde. "Notiamo con rammarico che, nonostante le segnalazioni fatte anche dai cittadini, il Comune non ha provveduto ad effettuare gli sfalci – dice il capogruppo Gennari –. E’ una situazione preoccupante nel centro di Ciano. Crediamo che le aree pubbliche che vengono fruite, peraltro in orari serali, vadano necessariamente manutenute per evitare qualsiasi pericolosità, anche dal punto di vista igienico sanitario (zecche) e per scongiurare eventuali rischi di incendi boschivi in questo periodo di siccità".

Lamentele dalla minoranza pure per le condizioni del camposanto di Ciano: "Il cimitero non è stato sfalciato, c’è l’erba alta tra le tombe. Ribadiamo che anche i luoghi sacri e della memoria devono essere manutenuti e controllati periodicamente".

‘Impegno per Canossa’ domanda soluzioni anche per la scarpata ferroviaria di Ciano per "l’incuria del verde". Gennari spiega che la zona "è di competenza di Fer: chiediamo all’amministrazione di sollecitare la manutenzione del verde. Crediamo che gli sfalci lungo i marciapiedi e la scarpata della ferrovia sulla strada provinciale che attraversa il nostro centro abitato debbano essere fatti periodicamente". Gennari sottolinea inoltre che la passerella sul Rio Vico "è ancora chiusa nonostante i soldi a bilancio per la sistemazione siano stati stanziati".

