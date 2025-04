"Erba alta e trascurata per la biodiversità? Non siamo una metropoli"

Finora trascurare la manutenzione ordinaria in aree verdi pubbliche significava incuria e poca attenzione verso parchi e giardini. Ma in tempi recenti la stessa situazione viene considerata pure una scelta per "favorire l’habitat per la biodiversità". Un tema che sta creando dibattito anche a Bagnolo, dove la maggioranza in consiglio comunale ha approvato una mozione per "l’adozione di spazi di assorbimento del calore nel Parco Europa e nelle aree verdi comunali". Anche a Bagnolo non si taglierà l’erba in determinate aree dei parchi comunali per "favorire la proliferazione di diverse specie di insetti, tra cui impollinatori come api e farfalle".

Contrarie le opposizioni di Bagnolo Viva: "E pensare che noi, come l’Ausl – ribatte con ironia il capogruppo Gianluca Paoli – abbiamo sempre ritenuto che l’erba alta favorisse invece la proliferazione di zecche e zanzare. Battute a parte, non possiamo accettare questa ennesima narrazione che vuole ingannare la realtà. Bagnolo non è una metropoli soffocata dal cemento che ha bisogno di ridurre le isole di calore. Siamo e restiamo un paese di campagna, con parchi pubblici in tutti i quartieri. A meno che non si ricorra a questi progetti per mascherare la difficoltà a procedere con una puntuale e doverosa manutenzione del verde e sfuggire a quella stessa critica che, un anno fa, ci veniva mossa per accusarci di trascurare il paese".