"Erba incolta più alta dei bambini che giocano. Pericolo anche per i cani: intervenite"

Erba incolta, addirittura molto più alta dei bambini che si recano a giocare. È la situazione al parco di Masone, in via Socrate, in città, dove alcuni cittadini hanno segnalato il disagio che si vive nell’area verde. L’appello all’esecuzione di una rapida azione di manutenzione è stata raccolta dal consigliere comunale Dario De Lucia. "I bambini non riescono a giocare e i cani hanno il problema dei forasacchi. Diamo cura alle periferie", l’appello rivolto direttamente al sindaco e al competente assessorato.